Литовцы украсили деревья тысячами пасхальных яиц ручной работы

По-весеннему нарядной стала эта аллея в литовском городке Шедува. В преддверии Пасхи местные жители развесили на..

По-весеннему нарядной стала эта аллея в литовском городке Шедува. В преддверии Пасхи местные жители развесили на деревьях украшенные яйца. Этой традиции уже одиннадцать лет. Начало ей положил детский сад.

Для украшения берут куриные и гусиные яйца без содержимого. Их разрисовывают, обвязывают шерстяной пряжей, покрывают блёстками и бисером или делают на них аппликации.

[Дайва Сташкунене, директор детского сада]:

«Это произведения искусства, в которые люди вкладывают много труда, проводя время с детьми». [жительница Шедувы]:

«Это уже традиция. В основном украшаю я, но детям всё это очень нравится, особенно дочке. Неважно, получается ли у неё; главное, чтобы мы хорошо провели время».

Обычно каждый год местные жители делают тысячу или больше пасхальных яиц. После праздника все уцелевшие украшения складывают в коробки и хранят до будущего года. Этой весной аллею украшают уже одиннадцать тысяч яиц.

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