Почему мимозу считают сокровищем Французской Ривьеры

Золотой мимозой называют во Франции эти жёлтые цветы акации серебристой. Собирать её в дикой природе запрещено...

Золотой мимозой называют во Франции эти жёлтые цветы акации серебристой. Собирать её в дикой природе запрещено. Поэтому семья Рено уже 90 лет выращивает собственные деревья. Плантации площадью в 300 гектаров раскинулись на холмах во Французской Ривьере.

[Фабьен Рено, владелец плантации]:

«Мимоза – особенный цветок. Она символ солнечной Французской Ривьеры на юге Франции. У этого цветка очень сильный аромат. И мимоза широко известна на севере Европы, поскольку напоминает о солнце и приносит тепло Лазурного берега».

На плантациях растёт три сорта мимозовых. Это позволяет собирать цветы с середины декабря до середины марта. Их поставляют на рынки по всей Франции. А в городе Мандельё-ла-Напуль ежегодно проводят фестиваль, посвящённый мимозе. Правда, в этом году его отменили из-за вспышки COVID.

[Пьер-Луис Рукари, директор туристического бюро]:

«Но к нам уже несколько недель приезжают туристы, чтобы погулять по холмам, усыпанным мимозой».

Цветы поставляют и на парфюмерные фабрики, например, в Грас. Здесь делают духи, мыло и другую косметику с ароматом мимозы.

[Лиза Галльяно, сотрудница фабрики Fragonard]:

«Если добавить в духи эссенцию мимозы, то аромат получится цветочным, свежим, но с лёгкими травяными и древесными нотками. Поэтому в парфюмерной области он считается уникальным, не совсем обычным».

В процессе изготовления духов – множества этапов. Ингредиенты замачивают, а затем фильтруют. Концентраты смешивают со спиртом и оставляют на несколько недель для созревания. После этого жидкость фильтруют и разливают по флаконам.

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