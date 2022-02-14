Отложенная на год выставка в честь Данте открылась в Берлине

Добро пожаловать в «Ад» Данте. А точнее – в его современную интерпретацию. Выставка под названием «Чёрный..
Дата загрузки: 2022-02-14
Выставка под названием «Чёрный ад и звёздный свет. «Божественная комедия» Данте в современном искусстве» должна была открыться ещё в прошлом году. Её приурочили к 700-летней годовщине смерти итальянского поэта Данте Алигьери.
Но торжественное открытие провели только сейчас, в Берлинском гравюрном кабинете.
Фигуры из преисподни, которые более 500 лет назад изобразил Сандро Боттичелли, поместили в современные реалии.
Например, они наблюдают за мигрантами, которые пытаются пересечь Средиземное море.
[Дагмар Корбахер, директор Берлинского гравюрного кабинета]:
«Божественная комедия всегда оставалась актуальной. Ей, возможно, 700 лет, но сегодня у людей по-прежнему проявляются зависть, гордыня и обжорство».
Авторы выставки пытаются провести параллель между произведением Данте и современной пандемией, которая для многих стала сущим адом из-за локдаунов.
[Дагмар Корбахер, директор Берлинского гравюрного кабинета]:
«Ад – это место, где всё замерло. Вы заперты там на целую вечность. Некоторые узнали это ощущение во время карантина и необходимости работать из дома».
Данте Алигьери родился в 1265 году во Флоренции. А свою «Божественную комедию» он завершил в 1320-м, за год до смерти.
Выставка будет открыта до 8 мая.
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