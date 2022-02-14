Добро пожаловать в «Ад» Данте. А точнее – в его современную интерпретацию. Выставка под названием «Чёрный..

Отложенная на год выставка в честь Данте открылась в Берлине

Добро пожаловать в «Ад» Данте. А точнее – в его современную интерпретацию.

Выставка под названием «Чёрный ад и звёздный свет. «Божественная комедия» Данте в современном искусстве» должна была открыться ещё в прошлом году. Её приурочили к 700-летней годовщине смерти итальянского поэта Данте Алигьери.

Но торжественное открытие провели только сейчас, в Берлинском гравюрном кабинете.

Фигуры из преисподни, которые более 500 лет назад изобразил Сандро Боттичелли, поместили в современные реалии.

Например, они наблюдают за мигрантами, которые пытаются пересечь Средиземное море.

[Дагмар Корбахер, директор Берлинского гравюрного кабинета]:

«Божественная комедия всегда оставалась актуальной. Ей, возможно, 700 лет, но сегодня у людей по-прежнему проявляются зависть, гордыня и обжорство».

Авторы выставки пытаются провести параллель между произведением Данте и современной пандемией, которая для многих стала сущим адом из-за локдаунов.

[Дагмар Корбахер, директор Берлинского гравюрного кабинета]:

«Ад – это место, где всё замерло. Вы заперты там на целую вечность. Некоторые узнали это ощущение во время карантина и необходимости работать из дома».

Данте Алигьери родился в 1265 году во Флоренции. А свою «Божественную комедию» он завершил в 1320-м, за год до смерти.

Выставка будет открыта до 8 мая.

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