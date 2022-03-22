В Индии раздают домики для воробьёв

Тысячи деревянных и глиняных домиков для воробьёв сделали в индийском городе Канпур. Их раздают всем местным..

Тысячи деревянных и глиняных домиков для воробьёв сделали в индийском городе Канпур. Их раздают всем местным жителям, которые рады слышать рядом с домом знакомое чириканье.

В последние годы в Индии воробьёв становится всё меньше. Города разрастаются, а в «каменных джунглях» птицам выживать непросто.

[Гаурав Баджпай, защитник природы]:

«Воробьи начали строить гнезда в опасных местах. Их птенцы выпадают оттуда и погибают. Мы хотим спасти птенцов».

Индийские экологи называют воробьёв незаметными героями, настолько они важны для природы и человека. Эти птицы уничтожают вредителей, в том числе тлю. И хотя они клюют посевы на полях, но также употребляют в пищу много семян сорняков.

В Канпуре защиту воробьёв взяли на себя несколько экологов.

[Аджай Вишвакарма, защитник природы]:

«Мы уже установили более 7500 домиков для воробьёв. Я сам раздал примерно 500 домиков в Канпуре и его пригороде. Я также разместил 15 искусственных гнёзд рядом со своим домом. До этого мы видели не больше трёх-четырёх воробьёв, а теперь их стало больше».

В Канпуре также стали высаживать деревья. Это создаёт лучшие условия для пернатых и обеспечивает их пищей.

Домовые воробьи селятся рядом с людьми с тех пор, как появилось человеческое жильё. Эти птицы раньше обитали только в Северной Европе, но потом распространились почти по всему миру. Их можно встретить в Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Америке и на многих островах.

У этих пернатых даже есть свой праздник – Международный день воробья. Его отмечают 20 марта.

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