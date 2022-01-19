В Гонконге усыпят более 2000 хомяков

В Гонконге закрываются все магазины с животными, в которых продают хомяков. Также в городе умертвят около..

В Гонконге закрываются все магазины с животными, в которых продают хомяков. Также в городе умертвят около 2000 этих грызунов из-за того, что они могут быть переносчиками COVID. [Лён Сиуфай, глава Департамента сельского хозяйства]:«Всего было исследовано 78 хомяков, шиншилл и кроликов. Одиннадцать из взятых образцов показали предварительную положительную реакцию. Это всё были хомяки».

Пока остальной мир пытается научиться сосуществовать с COVID, Пекин заявляет, что в отношении коронавируса ведёт политику «абсолютной нетерпимости».

Пока официально не подтвердили, что животные могут стать опасными разносчиками коронавируса среди людей. Но хомяков Гонконга это, похоже, не спасёт.

[Лён Сиуфай, глава Департамента сельского хозяйства]:

«Мы сделаем животным тесты на COVID, а потом гуманно их усыпим. Всё это делается ради общественной безопасности и здоровья людей».

Гонконг – не первое место, где животных умерщвляют из-за пандемии. Так, в сентябре прошлого года в китайском Харбине усыпили трёх кошек.

А в Дании забили все 17 миллионов норок после того, как вирус, как предполагается, передался от одного животного человеку.

Кроме того, в прошлом году в некоторых регионах России начали делать прививки от COVID животным. Использовали первый в своём роде препарат, который сначала протестировали на кошках и собаках.

Короткая ссылка на эту страницу: