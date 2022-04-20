Растущее количество перекрёстных санкций и трудности с логистикой стали причиной остановки завода «ПСМА Рус» в Калуге...

В Калуге приостановили сборку Peugeot, Citroën и Opel

Растущее количество перекрёстных санкций и трудности с логистикой стали причиной остановки завода «ПСМА Рус» в Калуге. Здесь собирали автомобили Peugeot, Citroën, Opel и Mitsubishi.

«ПСМА Рус» – совместное предприятие компании Mitsubishi Motors и корпорации Stellantis (Стелла́нтис), в которую входят Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group.

В начале марта Stellantis приостановила экспорт автомобилей из России. А в конце того же месяца руководство корпорации предупредило о скорой остановке завода из-за нехватки деталей.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На заводе выпускали легковые модели Peugeot, Citroën, а также – лёгкие коммерческие автомобили, компактвэны и мини-фургоны Peugeot, Citroën и Opel. Mitsubishi собирает в Калуге внедорожники Outlander и Pajero Sport.

Stellantis – четвёртый по величине автопроизводитель в мире. В России занимает всего 1% автомобильного рынка.

В прошлом году корпорация удвоила производство на заводе в Калуге. Также в конце года увеличила экспорт из России. А к концу этого года на заводе планировали запустить производство механических коробок передач.

В Калуге также находятся заводы Volkswagen и Volvo Group. Они приостановили работу в начале марта.

Короткая ссылка на эту страницу: