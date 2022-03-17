Aston Martin выпустит последние 333 автомобиля с двигателем V12

Новый и последний Aston Martin Vantage с 12 цилиндрами дебютирует в Великобритании. Модели с таким мощным..

[Лоуренс Стролл, председатель совета директоров Aston Martin]:

«V12 Vantage – это лебединая песня. История модели насчитывает много лет, и это будет последний V12 Vantage».

Новый и последний Aston Martin Vantage с 12 цилиндрами дебютирует в Великобритании. Модели с таким мощным двигателем перестанут выпускать из-за предстоящего ужесточения экологических норм. V12 Vantage сойдёт с конвейера ограниченным тиражом.

Премьера модели состоялась в 2005-м. Британский производитель выпускал Vantage с 8-цилиндровым двигателем, а также – с мотором V12 собственной разработки.

Новый суперкар – самый быстрый и мощный спортивный автомобиль марки. Под капотом – битурбомотор 5.2, выдающий 700 лошадиных сил. Разгон до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 322 километра в час.

[Тобиас Моэрс, гендиректор компании Aston Martin]:

«Мы подумали, что установить наш самый мощный двигатель в наш самый маленький автомобиль – хорошая идея. И мы создали машину, которая, с моей точки зрения, стала самым спортивным автомобилем бренда. Он рождён для гоночного трека».

В новой модели перенастроена подвеска и улучшена управляемость. Производитель обещает, что поездка по неровным дорогам станет комфортнее.

С конвейера сойдёт 333 экземпляра V12 Vantage. Все раскупили уже в декабре. При этом желающих приобрести новинку оказалось в три раза больше.

Между тем Aston Martin планирует в 2025 году выпустить свой первый полностью электрический автомобиль. А с 2026 года все новые модели марки, за исключением трековых, будут либо электрическими, либо гибридными.

Короткая ссылка на эту страницу: