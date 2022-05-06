Слепой играет в теннис и ездит на велосипеде

На первый взгляд – обычная игра в теннис. Но вы удивитесь: один из игроков – незрячий...

[Хавьер Силва, незрячий спортсмен]:

«Спорт как способ жить нормально. Я знаю много паралимпийцев, и я удивлялся: как они это делают? Как берут медали? И я подумал: мне медаль не нужна, дело в не медали. Смысл – в достижении цели».

На первый взгляд – обычная игра в теннис. Но вы удивитесь: один из игроков – незрячий.

Мексиканец Хавьер Силва играет в теннис мячом, у которого внутри погремушка.

[Хавьер Силва, незрячий спортсмен]:

«Обожаю теннис. Он бросает мне вызов и позволяет тренировать органы чувств. Люди привыкли пользоваться глазами. А для меня главным стало избавиться от этой потребности».

Зрение Хавьер потерял в результате заражения вирусной инфекцией, повредившей кору головного мозга. Но это не мешает ему жить полной жизнью.

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[Марио Беррути, тренер по теннису]:

«С самого начала нашего знакомства я увидел, что он очень хочет учиться и играть. Он часто говорил мне, что хочет играть в турнирах вне Мексики, участвовать в Олимпиаде. У него менталитет победителя. Думаю, он отличный пример для подражания, поэтому мне нравится его тренировать».

А ещё Силва катается на велосипеде. Ездит, используя устройство Bluetooth, где слышит инструкции тренера.

Спорт Хавьеру, похоже, даётся легко. А вот найти работу в его родной Гвадалахаре было непросто.

[Хавьер Силва, незрячий спортсмен]:

«Я приходил, а мне говорили, что должность уже занята. И это было неправдой – они просто видели, что я слепой и пришёл с собакой. Говорят, это недостаток культуры. Но дело в том, что люди закрыты к нам. Они спрашивают: ну что может сделать слепой? Но единственное, чего я не могу – это видеть глазами».

Но и тут Хавьер преодолел обстоятельства: недавно устроился коммерческим менеджером в грузовую компанию.

[Ривелино Эстрада, главный управляющий компании]:

«У него в голове всё отлично. Он прекрасно справляется с тем, что нам нужно: выработал коммерческую стратегию, бизнес-план. Чётко знает, что и как нужно делать. <…> И его желание работать помогло нам решить много проблем, которые висели долгое время».

В штате Халиско нет правительственной программы, которая обязывала бы компании нанимать людей с инвалидностью. Так что Хавьера наняли исключительно на основе его личных способностей.

Как показывают такие истории, способности часто раскрываются, когда есть сила духа.

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