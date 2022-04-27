Автомобили царских времён и винтажные спорткары показали в Петербурге

Цилиндрический капот, круглые фары и роскошь в каждой детали. Это редчайший автомобиль «Делоне-Бельвиль» 1911 года. Такой..

[Илья Сорокин, организатор выставки «Олдтаймер-Галерея»]:

«Вот такие автомобили закупались для императорского гаража и именно для использования самодержцем. И Николай II стал настолько большим поклонником автомобилизации, что он даже придумал новое слово – «помоторить». Помоторить – это значить покататься на автомобиле бесцельно, для удовольствия».

Цилиндрический капот, круглые фары и роскошь в каждой детали. Это редчайший автомобиль «Делоне-Бельвиль» 1911 года. Такой же был у императора Николая II. Эта модель – один из ста экспонатов выставки «Олдтаймер-Галерея» в Санкт-Петербурге.

Императорский гараж появился 115 лет назад. Был крупнейшим среди гаражей всех монархов Европы.

На выставке представлены и знаменитые гоночные родстеры BMW и Audi довоенной эпохи. А это более современный, но уже классический Porshe-911 76-го года выпуска. Спорткар для гонщиков-любителей. Внутри – каркас безопасности, сиденья-ковши, трёхспицевое рулевое колесо и спортивные приборы.

[Станислав Атаманчук, участник выставки из Москвы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На этом стенде – автомобили-актёры. Снялись в десятках разных фильмов. Микроавтобус «Старт» 66-го года – герой ленты «Кавказская пленница».

А этот «Москвич» – почти музейная редкость. Остался в единственном экземпляре. Такие делали из бракованных кузовов для доставки продуктов из ГУМа. Под магазином находится маленький подземный город с узкими улицами. Манёвренный грузовичок как раз для них.

[Сергей Симонов, участник выставки из Москвы]:

«Когда она выработала свой век, её просто забросили. Она стояла на территории дачного участка в виде курятника. Нам досталась в очень сильно изуродованном состоянии».

Это реплика довоенного отечественного мотоцикла ПМЗ. Его уникальность в том, что он не был скопирован с зарубежных моделей. Правда, качество хромало. Современники расшифровывали его как «попробуй меня заведи».

[Юрий Котельников, участник выставки из Санкт-Петербурга]:

«Низкая культура технических знаний, умений тех мотоциклистов, которые на них катались, была причиной того, что он не получал должного обслуживания, ухода».

А это самый узнаваемый классический «Кадиллак». Модельный год – 59-й.

[Игорь Степанов, гость выставки]:

«Связь с эпохой. Удивляет, во-первых, состояние, размеры, дизайн, потому что автомобили уже так не выглядят, и не будут выглядеть. Это торжество дизайна из эры, когда люди полетели в космос».

В числе олдтаймеров – также пожарные машины, автобусы, военная техника и велосипеды.

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