Honda построила аэродинамический тоннель для тестирования автомобилей

Это инновационный аэродинамический тоннель стоимостью 124 миллиона долларов. Его построила в американском штате Огайо компания Honda...

Это инновационный аэродинамический тоннель стоимостью 124 миллиона долларов. Его построила в американском штате Огайо компания Honda. Здесь можно тестировать аэродинамику и аэроакустику автомобилей.

Тоннель оборудован вентилятором диаметром восемь метров. У него 12 лопастей из углеродного волокна. В действие его приводит электродвигатель мощностью 6700 лошадиных сил. Скорость ветра, который генерирует вентилятор, достигает 300 километров в час.

Тоннель также оснащён специальными лентами для моделирования движения по дороге или гоночному треку. Кроме того, здесь есть суперчувствительные датчики для измерения прижимной силы и система из 500 микрофонов для тестирования аэроакустики.

[Майк Унгер, руководитель лаборатории]:

«Этот объект в тандеме с нашим масштабным аэродинамическим тоннелем дал инженерам все лучшие инструменты для проверки деталей автомобиля. Это поможет нам улучшить машины настолько, насколько это возможно».

Испытания аэроакустики помогут создавать менее шумные автомобили.

[Майк Унгер, руководитель лаборатории]:

«Когда мы перейдём на электрические автомобили, не будет шума двигателя и выхлопов. Поэтому шум ветра станет заметнее, и нам надо уделить этому больше внимания, чем когда-либо прежде».

Новая лаборатория позволит японскому производителю больше не арендовать такие тоннели у других компаний. Пока здесь тестируют автомобили Honda и Acura. Потом будут сдавать помещения для испытаний автомобилей и других брендов.

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