Мировые цены на нефть достигли семилетнего максимума

Мировые цены на нефть растут последние несколько дней. Они уже достигли семилетнего максимума на фоне перебоев..
Дата загрузки: 2022-01-20
Также цены растут на фоне опасений по поводу безопасности поставок. Так, в начале недели йеменские повстанцы-хуситы провели военную операцию в ОАЭ. В результате атаки беспилотников взорвались три бензовоза. Погибли три человека.
Движение, которое получает поддержку от Ирана, сообщило, что возможны новые атаки. При этом Объединённые Арабские Эмираты назвали это терактом и пообещали ответные меры.
Также нефтяные трейдеры обеспокоены накалом страстей на границе России и Украины.
Ещё больше опасений вызывает то, что некоторые страны ОПЕК жалуются на недостаток инвестиций в нефтяную отрасль и перебои в работе добывающих и перерабатывающих предприятий.
Согласно плану, группа производителей нефти должна каждый месяц увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Так постепенно хотят отменить сокращения, принятые в 2020 году, когда спрос рухнул из-за пандемии. Однако многие страны сегодня с трудом следуют этому плану.
Тем временем, в Турции возобновилась работа трубопровода, который соединяет северное нефтяное месторождение Киркук с портом Джейхан. Во вторник там произошёл взрыв, который был вызван падением опоры ЛЭП. Ранее выдвигали версию, что это был теракт. Трубопровод имеет пропускную способность 1,6 млн баррелей в сутки. Обычно по нему перекачивали полмиллиона баррелей.
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