Мировые цены на нефть достигли семилетнего максимума

Мировые цены на нефть растут последние несколько дней. Они уже достигли семилетнего максимума на фоне перебоев..

Мировые цены на нефть растут последние несколько дней. Они уже достигли семилетнего максимума на фоне перебоев с поставками. Прогнозируют, в ближайшее время может начаться нехватка.

Также цены растут на фоне опасений по поводу безопасности поставок. Так, в начале недели йеменские повстанцы-хуситы провели военную операцию в ОАЭ. В результате атаки беспилотников взорвались три бензовоза. Погибли три человека.

Движение, которое получает поддержку от Ирана, сообщило, что возможны новые атаки. При этом Объединённые Арабские Эмираты назвали это терактом и пообещали ответные меры.

Также нефтяные трейдеры обеспокоены накалом страстей на границе России и Украины.

Ещё больше опасений вызывает то, что некоторые страны ОПЕК жалуются на недостаток инвестиций в нефтяную отрасль и перебои в работе добывающих и перерабатывающих предприятий.

Согласно плану, группа производителей нефти должна каждый месяц увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Так постепенно хотят отменить сокращения, принятые в 2020 году, когда спрос рухнул из-за пандемии. Однако многие страны сегодня с трудом следуют этому плану.

Тем временем, в Турции возобновилась работа трубопровода, который соединяет северное нефтяное месторождение Киркук с портом Джейхан. Во вторник там произошёл взрыв, который был вызван падением опоры ЛЭП. Ранее выдвигали версию, что это был теракт. Трубопровод имеет пропускную способность 1,6 млн баррелей в сутки. Обычно по нему перекачивали полмиллиона баррелей.

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