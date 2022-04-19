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Наводнение в ЮАР: людям помогут военные

Наводнение в ЮАР: людям помогут военные

Пострадавшим в результате сильнейших наводнений и оползней в ЮАР помогут военные. Власти распорядились задействовать 10 тысяч..

Дата загрузки: 2022-04-20

Наводнение в ЮАР: людям помогут военные

Пострадавшим в результате сильнейших наводнений и оползней в ЮАР помогут военные. Власти распорядились задействовать 10 тысяч солдат. Это произошло через неделю после начала проливных дождей.

В задачу военных будет входить очистка пострадавших территорий и доставка гуманитарной помощи.

Погибшими пока числятся 443 человека. Ещё 63 местных жителя пытаются найти.

Это пригород Умбумбулу в 45 километрах от Дурбана. Здесь ищут женщину. Предположительно она возвращалась с сыном с работы, и обоих унесло внезапно нахлынувшим потоком. Полицейским в поисках помогают местные жители. Пока удалось обнаружить лишь её одежду.

[Мбукени Кхвела, местный пастух]:
«Мы здесь ищем нашу соседку. Её смыло рекой. Мы в этом уверены, потому что тело её сына уже нашли».

[Тхандазиле Мкхизе, родственница пропавшей]:
«Дела обстоят плохо: сын в морге, и мы не знаем, что делать с его останками, потому что не нашли его мать».

В результате этих наводнений тысячи людей лишились своих домов. В некоторых районах нет света и воды. Стихийное бедствие сказалось и на операциях в порту Дурбан – одном из самых оживлённых в Африке.
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