Стартап помогает жителям Сиднея правильно избавляться от мусора

Мода на раздельный сбор мусора пришла в Австралию давно. Однако многие по-прежнему отправляют на свалку то,..

[Стефан Ли, глава лаборатории экологического дизайна]:

«Люди теряются, думая, куда выбрасывать электроприборы, одежду, обувь, а также – игрушки, сделанные из нескольких видов пластика».

Мода на раздельный сбор мусора пришла в Австралию давно. Однако многие по-прежнему отправляют на свалку то, что пригодно для переработки. И дело не в равнодушии. Люди просто не понимают, что может стать вторсырьём.

Но два года назад в Сиднее запустили стартап RecycleSmart. Он собирает у жителей вторсырьё. Услугу можно заказать через приложение. Она бесплатная. Оплатить нужно только сумку, в которую клиент складывает ненужные вещи.

Пожилой австралийке Энн Джонстон эта услуга сильно облегчила жизнь. Она собирает вторсырьё в сумку, ставит её у двери, и на этом хлопоты заканчиваются.

[Энн Джонстон, клиентка стартапа RecycleSmart]:

«И ещё один плюс в том, что они сортируют мусор. Если что-то не подходит для переработки, это оставляют. Так можно лучше понять, что нельзя им отдавать. Фантастика».

Сдать можно пакеты, плёнку, мелкую кухонную технику, часы, батарейки, лампочки, одежду, обувь и многое другое.

[Рональд, клиент стартапа RecycleSmart]:

«Я могу сдать им почти всё, что хочу выбросить. Некоторые вещи они, к сожалению, не могут забрать. Но всё равно ситуация лучше, чем раньше».

Сотрудники стартапа сами сортируют собранный мусор. Если одежда, обувь или какие-то предметы ещё могут послужить, то это сдают в Красный Крест. Остальное отвозят на предприятие по переработке отходов.

В будущем стартап планирует принимать крупную бытовую технику, матрасы и другие громоздкие вещи.

[Марко Прайер, сотрудник стартапа RecycleSmart]:

«Мы хотим открыть дверь для масштабной переработки в Австралии и, возможно, во всём мире».

Сидней разделён на 35 районов местного самоуправления. 13 из них оплачивают работу компании RecycleSmart. Это позволяет сделать услугу бесплатной для местных жителей. За два года стартап собрал более 150 тонн вторсырья.

Короткая ссылка на эту страницу: