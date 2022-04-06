Бродячая собака нашла дом, а потом привела друга

Миган Кинг работает в службе помощи животным. Однажды она обнаружила у себя в гараже тощую собаку.
Женщина накормила пса. На следующее утро он ждал её в гараже. Миган назвала его Романом. Пёс приходил в гараж каждый день, и женщина решила взять его домой, хотя у неё уже был восьмилетий летний питбуль. Собаки подружились.
Однажды утром Роман преподнёс Миган сюрприз. Он пришёл в гараж, а за ним следовал котёнок. Миган пришлось взять и котёнка. Роман и котёнок стали лучшими друзьями. Теперь вся троица вместе гуляет во дворе.