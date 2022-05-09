Спасённая собака учится находить взрывчатку

Жизнь Логана началась несладко, но потом всё изменилось. В прошлом году сотрудникам службы защиты животных сообщили,..
Дата загрузки: 2022-05-10
Её нашли прикованной цепью и страдающей от голода.
Животное спасли и отдали на попечение военным. Теперь овчарка готовится принимать участие в контртеррористических операциях. Её тренируют находить не менее 25 разных видов взрывчатых веществ. А ещё обучают послушанию и социализации.
[Балаш Немет, тренер овчарки]:
«В тот момент, когда мы встретились с ним, первые впечатления были очень положительными. Мы увидели хорошо мотивированную собаку в относительно хорошем состоянии, и мы сразу же поверили в неё».
Обычно собаки, пережившие жестокое обращение, плохо поддаются тренировке. Однако на Логана это, похоже, не распространяется.
Офицеры говорят, что собака идеально подходит для работы по поиску взрывчатки. Она уже умеет находить С-4, тротил и другие опасные вещества.
[Балаш Немет, тренер овчарки]:
«Логан очень ценен, поскольку лишь одна 1 из 10 000 спасённых собак пригодна к военной службе как с медицинской, так и с психологической точки зрения».
В будущем Логана, возможно, направят инспектировать важные объекты Венгрии. Также есть вероятность, что он поедет с вооружёнными силами на зарубежные военные базы.
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