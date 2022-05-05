Робот-слизь сможет проникать в самые труднодоступные участки тела

Эту субстанцию называют «мягким роботом». Учёные из Китайского университета Гонконга надеются, что однажды он сможет проникать..

Эту субстанцию называют «мягким роботом». Учёные из Китайского университета Гонконга надеются, что однажды он сможет проникать внутрь человеческого тела и управляться магнитным полем. Но пока это слизистое вещество токсично для человека.

Идея пришла команде после просмотра видео в сети.

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[Ли Чжан, разработчик]:«Студент увидел в интернете ролики, где дети играют со слаймом, который можно купить на любом рынке. Потом мы подумали, что, если добавить в слайм какой-то магнитный материал, то можно будет управлять им дистанционно».

Мягкий робот сделан из магнитных частиц и ещё нескольких компонентов, включая тот, из которого делают детские слаймы.

Теперь учёные думают, как сделать защитную оболочку, чтобы робот-слизняк был безопасен для человека.

[Ли Чжан, разработчик]:«Мы думаем о том, чтобы использовать его внутри тела часами. Вы его проглотите, и он будет выполнять какую-то работу, выполнять какие-то задачи. Например, может схватить батарейку или какой-то острый предмет у вас в тонкой кишке, а затем извлечь это из тела».

Робот растягивается более чем в семь раз от своей первоначальной длины. Но управлять им удалённо пока нельзя. Теперь исследователи думают, как оснастить его искусственным интеллектом, чтобы он мог принимать решения не месте и автономно.

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