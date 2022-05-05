Робот-слизь сможет проникать в самые труднодоступные участки тела

Эту субстанцию называют «мягким роботом». Учёные из Китайского университета Гонконга надеются, что однажды он сможет проникать..
Дата загрузки: 2022-05-05
Идея пришла команде после просмотра видео в сети.[Ли Чжан, разработчик]:
«Студент увидел в интернете ролики, где дети играют со слаймом, который можно купить на любом рынке. Потом мы подумали, что, если добавить в слайм какой-то магнитный материал, то можно будет управлять им дистанционно».
Мягкий робот сделан из магнитных частиц и ещё нескольких компонентов, включая тот, из которого делают детские слаймы.
Теперь учёные думают, как сделать защитную оболочку, чтобы робот-слизняк был безопасен для человека.[Ли Чжан, разработчик]:
«Мы думаем о том, чтобы использовать его внутри тела часами. Вы его проглотите, и он будет выполнять какую-то работу, выполнять какие-то задачи. Например, может схватить батарейку или какой-то острый предмет у вас в тонкой кишке, а затем извлечь это из тела».
Робот растягивается более чем в семь раз от своей первоначальной длины. Но управлять им удалённо пока нельзя. Теперь исследователи думают, как оснастить его искусственным интеллектом, чтобы он мог принимать решения не месте и автономно.
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