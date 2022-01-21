Смертельная давка в Либерии: 29 погибших

Не менее 29 человек, в том числе – одиннадцать детей и беременная женщина, погибли в смертельной..

Не менее 29 человек, в том числе – одиннадцать детей и беременная женщина, погибли в смертельной давке в Либерии. Трагедия произошла во время богослужения в христианской церкви в Монровии.

По словам очевидцев, давка началась, когда группа бандитов попыталась ограбить верующих. У налётчиков было холодное оружие. Напуганные люди побежали, некоторые стали падать, и их затоптали.

[Саламарту Холлис, пострадавшая]:

«Мы с сестрой подошли к воротам и увидели много народа. Люди толкались, падали, давили других. Я сказала сестре: давай вернёмся. Но мы уже не смогли».

Женщина помнит, как упала на землю и по ней начали ходить. Потом потеряла сознание. Очнулась уже в больнице.

Некоторые пострадавшие в очень тяжёлом состоянии. Врачи говорят, что жертв может стать больше. Возле больницы собрались люди, которые хотят узнать о судьбе родственников.

[брат пострадавшей женщины]:

«Я хочу увидеть сестру. Хочу, чтобы мне её показали. Если увижу её живой, тогда поверю, что с ней всё в порядке».

В полиции пока никак не комментируют случившееся, но говорят, что ведут расследование.

В Либерии действуют уличные банды. Их члены, вооружившись огнестрельным оружием и мачете, часто совершают грабежи.

Президент страны объявил трёхдневный траур по погибшим.

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