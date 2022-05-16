Две массовые стрельбы за выходные: 11 погибших, 8 раненых

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы в церкви в американском штате Калифорния...

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы в церкви в американском штате Калифорния.

Нападавшим оказался 68-летний азиат, приехавший из Лас-Вегаса. В воскресенье он зашёл в Женевскую пресвитерианскую церковь после утренней службы. Внутри было около 40 человек.

Примечательно, что сами же прихожане его и задержали. В полиции говорят, что они отобрали у него оружие и связали ему ноги электрическим проводом, а потом ждали приезда правоохранителей.

[Лиза Бартлетт, наблюдатель округа Ориндж]:

«Туда вошел стрелок с несколькими видами оружия и открыл огонь. К счастью, некоторые прихожане накинулись на него, схватили, повалили на землю и удерживали до тех пор, пока не прибыла полиция и не арестовала его».

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В эту церковь ходят в основном люди, приехавшие в США из Азии. Службу проводили в честь отъезда одного из священнослужителей на Тайвань.

[Синтия Коннерс, местная жительница]:

«Приход состоит в основном из тайваньцев старшего возраста, которым нравится, чтобы службу проводили на тайваньском диалекте. Схватились с этим стрелком не подростки. Это были зрелые люди, и я очень горжусь ими. Хотелось бы думать, что я тоже так поступила ,s, но я этого не узнаю, пока сама не окажусь в такой ситуации».

В минувшие выходные в США произошла ещё одна массовая стрельба. Так, в городе Буффало штата Нью-Йорк 18-летний молодой человек открыл огонь в супермаркете. В результате 10 человек погибли, трое получили ранения. Подозреваемый сам сдался полиции.

Среди погибших были в основном афроамериканцы. Сам нападавший ранее объяснил свои действия в соцсетях постами расистского содержания.

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