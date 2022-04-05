Не менее пяти человек погибли и более десяти пострадали в результате аварии на железной дороге на..

Пять человек погибли в результате крушения поезда в Венгрии

Не менее пяти человек погибли и более десяти пострадали в результате аварии на железной дороге на юге Венгрии. Трагедия произошла рано утром на контрольно-пропускном пункте недалеко от венгерско-сербской границы.

Пассажирский поезд следовал из Кишкунфеледьхазы в Ходмезёвашархей. В него врезался малотоннажный грузовой автомобиль. В результате один вагон сошёл с рельсов. Внутри находились 22 пассажира. Двое серьёзно пострадали. Ещё восемь получили лёгкие травмы.

В грузовике находились пять человек. Все погибли. Государственная железнодорожная компания сообщила, что он выехал на переезд, несмотря на красный сигнал светофора и знак «Стоп».

Полиция начала расследование. Известно, что грузовик зарегистрирован в Венгрии. Он перевозил местных рабочих.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Движение по дороге временно перекрыто.

Железнодорожные крушения для Европы – редкость.

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