Горы мусора: как в Либерии дети играют на мусорных пляжах

На первый взгляд пляж на побережье Либерии кажется раем. Пока не присмотришься… Весь песок покрыт мусором...
Дата загрузки: 2022-05-02
Пока не присмотришься…
Весь песок покрыт мусором.
Средь него дети играют, швыряя в волны баночки со старой косметикой для волос.
Многие жители столицы Либерии говорят, что проблема утилизации отходов превратилась в полномасштабный кризис.
[Арчи Гбезай, местный активист]:
«Они выносят мусор из дома и выбрасывают его на пляж, как на свалку».
Арчи – местный активист. Говорит, что мусор угрожает здоровью людей, а также морской жизни.
[Арчи Гбезай, местный активист]:
«Наша способность решить проблему ограничена, очень ограничена. А власти пока ничего не собираются решать в какой-либо форме, чтобы исправить тяжёлое положение, в котором мы оказались».
Впрочем, убрать весь мусор действительно сложно. В районе центра города есть только три специально отведённые свалки. А убирают отходы всего несколько мусоровозов, и то нерегулярно.
Мэр Монровии обещает расширить парк грузовиков и сделать вывоз мусора регулярным. Кроме того, увеличивают штат сотрудников. Впрочем, он призывает подключаться к уборке всех жителей.
[Джефферсон Койджи, мэр Монровии]:
«Мне не нравится руководить грязным городом, не нравится, когда спрашивают, почему здесь такой хаос. Но виноват не я. Мы несём за это коллективную ответственность».
Люди подключаются. Эта бизнеследи в прошлом месяце наняла команду, чтобы очистить центр города.
[Вивиан Батти, местная жительница]:
«Я решила убрать эти улицы, чтобы продемонстрировать чистоту и уникальность либерийцев».
Она подтверждает, что инициативу должны взять на себя все.
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