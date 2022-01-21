Хомяки Гонконга под угрозой. Во вторник власти распорядились умертвить всех, купленных за последний месяц. Боятся, что..

В Гонконге приказали убить всех хомяков, но волонтёры не дают

Хомяки Гонконга под угрозой. Во вторник власти распорядились умертвить всех, купленных за последний месяц. Боятся, что они могут переносить коронавирус.

Этот мужчина принёс своего хомяка в специальный пункт.

[Джэки, владелец хомяка]:

«Я хочу следовать указаниям властей, потому что антикоронавирусные меры очень важны. Мой ребёнок расстроен, но это наша гражданская обязанность, и он должен ей учиться».

Однако сдать животное ему так и не удалось. Перехватили волонтёры.

[Джэки, владелец хомяка]:

«Я хочу сдать хомяка властям, потому что очень переживаю. Вчера вся наша семья сделала тесты на ковид, результаты отрицательные. Но мы хотим быть ответственными и сдать хомяка. Я понимаю, чего хотят волонтёры. Их было столько, что я ничего не мог поделать». [Чин Ли, волонтёр]:

«Думаю, властям не стоило принимать поспешное решение убить всех хомяков и сеять панику в обществе. Хомяки всегда дома в клетке. Коронавирус передаётся людьми, а не хомяками».

Распоряжение убить хомяков поступило после того, как местная вспышка коронавируса оказалась связанной с сотрудником зоомагазина, где у 11 хомяков потом выявили COVID-19 . При этом учёные, в том числе гонконгские, говорят, что нет никаких доказательств того, что животные играют какую-либо значительную роль в передаче вируса людям. Но власти Гонконга заявили, что рисковать не будут. Всех, кто завёл хомяков после 22 декабря, обязали передать их властям на усыпление. Это около 2000 грызунов.

Добровольцы по спасению создали группы в соцсетях. Присоединились тысячи. Пытаются выявить новоиспечённых владельцев хомяков и связаться с ними. Грызунов также собирают в зоомагазинах и перехватывают у хозяев на пунктах сдачи.

[Чин Ли, волонтёр]:

«Наша цель – спасти хомяков. Со вчерашнего дня много хомяков отправили на умерщвление даже при том, что их тест на ковид был отрицательным. Владельцы переживали и принесли их сюда. Хомяки ни в чём не виноваты. Нельзя обрекать их на смерть из-за вируса. Нас всех мучило чувство вины, поэтому сегодня мы здесь, чтобы их спасти».

Власти Гонконга также закрыли десятки зоомагазинов. Приостановлены импорт и продажа мелких животных. На действия волонтёров они пока никак не отреагировали.

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