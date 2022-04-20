Один погибший, 12 раненых: полиция Шри-Ланки открыла огонь по протестующим

Полиция Шри-Ланки открыла огонь боевыми патронами по протестующим. По меньшей мере, один человек погиб. Ещё около..

Полиция Шри-Ланки открыла огонь боевыми патронами по протестующим. По меньшей мере, один человек погиб. Ещё около 12 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Двое в критическом состоянии.

Это первая жертва с тех пор, как в прошлом месяце на островном государстве вспыхнули протесты против резкого падения уровня жизни и роста цен на все товары. Также люди недовольны нехваткой предметов первой необходимости и длительными отключениями света.

[Дамикка Харишандра, протестующий]:

«У нас нет электричества, нет газа, цены на рис взлетели до небес. Мы не можем свести концы с концами. Так что у нас нет выбора, кроме как выйти на улицу. Мы вышли на улицы, чтобы свергнуть это правительство».

Стрельба в городе Рамбу ккана началась после того, как протестующие несколько часов блокировали ключевые железнодорожные пути. Полиция требовала их освободить.

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Правозащитные организации и иностранные дипломаты осудили насилие в городе, где накануне вечером полиция ввела комендантский час.

На Шри-Ланке уже много лет правит семейная династия Раджапакса. Представители этой семьи занимают все руководящие посты. Люди требуют, чтобы они ушли и освободили место молодым политикам.

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Шри-Ланке нужна помощь, чтобы пополнить свои резервы и привлечь финансирование для оплаты основного импорта топлива, продуктов питания и лекарств.

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