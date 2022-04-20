Один погибший, 12 раненых: полиция Шри-Ланки открыла огонь по протестующим

Полиция Шри-Ланки открыла огонь боевыми патронами по протестующим. По меньшей мере, один человек погиб. Ещё около..
Дата загрузки: 2022-04-20
Это первая жертва с тех пор, как в прошлом месяце на островном государстве вспыхнули протесты против резкого падения уровня жизни и роста цен на все товары. Также люди недовольны нехваткой предметов первой необходимости и длительными отключениями света.
[Дамикка Харишандра, протестующий]:
«У нас нет электричества, нет газа, цены на рис взлетели до небес. Мы не можем свести концы с концами. Так что у нас нет выбора, кроме как выйти на улицу. Мы вышли на улицы, чтобы свергнуть это правительство».
Стрельба в городе Рамбуккана началась после того, как протестующие несколько часов блокировали ключевые железнодорожные пути. Полиция требовала их освободить.
Правозащитные организации и иностранные дипломаты осудили насилие в городе, где накануне вечером полиция ввела комендантский час.
На Шри-Ланке уже много лет правит семейная династия Раджапакса. Представители этой семьи занимают все руководящие посты. Люди требуют, чтобы они ушли и освободили место молодым политикам.
Политическая нестабильность в стране создаёт очень плохие условия для переговоров. Шри-Ланка надеется подписать соглашение о кредитной программе с Международным валютным фондом. Делегация во главе с министром финансов уже начала официальные обсуждения в Вашингтоне.
Шри-Ланке нужна помощь, чтобы пополнить свои резервы и привлечь финансирование для оплаты основного импорта топлива, продуктов питания и лекарств.
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