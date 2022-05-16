fb pixel
Телеканал NTD

Пожар в Нью-Дели: 27 погибших

Пожар в Нью-Дели: 27 погибших

Не менее 27 погибших. Таков результат пожара в Нью-Дели. В этом здании производили оборудование для камер..

Дата загрузки: 2022-05-16

Пожар в Нью-Дели: 27 погибших
Не менее 27 погибших. Таков результат пожара в Нью-Дели. В этом здании производили оборудование для камер видеонаблюдения. В момент трагедии там находилось более 75 человек.

Возгорание началось в офисе на первом этаже и быстро охватило всю постройку. По словам очевидцев, людям приходилось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

Этой женщине, можно сказать, повезло.

[Билма, выжившая]:
«Мы метались туда-сюда около получаса, но не могли найти выход. Мальчики разбили окно, люди снизу бросили нам верёвку, и мы спустились по ней с третьего этажа с помощью людей».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования и пообещал выплатить близким родственникам погибших по 200 тысяч рупий. Это около 2,5 тысяч долларов.

Полиция также арестовала двоих владельцев компании. Их подозревают в нарушении правил пожарной безопасности.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...