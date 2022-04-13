Ливни и оползни в ЮАР: 45 погибших

Смывает дома и дороги. В Южно-Африканской Республике проливные дожди вызвали наводнения и оползни. Пострадала провинция Квазулу-Натал...

Смывает дома и дороги. В Южно-Африканской Республике проливные дожди вызвали наводнения и оползни. Пострадала провинция Квазулу-Натал. Погибло уже не менее 45 человек. Власти предупреждают, что жертв может стать больше.

Дурбан – крупнейший город провинции – наполовину покрыт водой. Десятки людей были вынуждены покинуть дома. Кто-то и вовсе остался без крова.

Джомба успел спасти детей, но его дом разрушен.

[Джомба Фири, житель Дурбана]:

«Мне некуда идти, у меня нет дома, ничего нет. Соседи пустили на ночь мою семью, но мы, конечно, не сомкнули глаз. Очень плохо. Не знаю, где мы будем жить».

Власти продолжают эвакуировать людей из зоны бедствия. Добраться до некоторых районов сложно – дороги местами полностью разрушены. Военные оказывают поддержку с воздуха.

Кроме того, в Квазулу-Натале начались перебои с электричеством. Есть проблемы со связью.

Это стихийное бедствие произошло всего через три месяца после наводнения в окрестностях города Ист-Лондон в Восточно-Капской провинции. Тогда погибло не менее десяти человек, сотни остались без крова.

В Метеорологической службе ЮАР считают, что в ближайшие годы подобные бедствия будут происходить всё чаще.

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