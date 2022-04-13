Стеклодув из Ганы превращает отходы в чудесные творения

В обожжённых руках Майкла Тетте расплавленное стекло превращается в красивые вазы и кувшины. Он единственный в..

В обожжённых руках Майкла Тетте расплавленное стекло превращается в красивые вазы и кувшины. Он единственный в Гане профессиональный стеклодув. И у него есть миссия – хочет избавить эту африканскую страну страну от импортных предметов из стекла, а заодно – от мусора.

Мастер использует старые бутылки. Собирает их на городской свалке.

[Майкл Тетте, стеклодув]:

«Мы не хотим, чтобы битое стекло валялось по всей округе или на свалке. Если использовать вторсырьё, можно заработать деньги».

Ещё один плюс – изделия из переработанного стекла стоят дешевле.

Гана ежегодно импортирует изделия из стекла и керамики на сумму в 300 миллионов долларов. Примерно 80% этих денег уходит в Китай. Майкл надеется, что в будущем Гана сможет сама себя обеспечивать стеклом.

Мастер уже обучил и нанял на работу нескольких помощников. Когда-нибудь и у них появятся мастерские и собственные ученики.

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