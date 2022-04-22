Серия взрывов в Афганистане унесла десятки жизней

Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва в афганском городе..

[Махди Мохиби, житель Мазари-Шарифа]:

«Атака в мечети была просто ужасающей. После взрыва было очень много погибших и раненых». [Гулам Реза, житель Мазари-Шарифа]:

«Это было душераздирающе. В то время я был на рынке. Я сразу же прибежал на место взрыва. К сожалению, погибших и раненых было невообразимо много».

Не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва в афганском городе Мазари-Шариф. Теракт произошёл в мечети мусульман-шиитов. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещённая в России и других странах.

В этот же день взрыв произошёл в Кундузе рядом с полицейским участком. Четыре человека погибли, 18 получили ранения. Ответственность на себя также взяло «Исламское государство»*.

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Кроме того, взрывное устройство сработало в Кабуле. Пострадали двое детей. Также подорвался на мине автомобиль с боевиками правящей сейчас в Афганистане группировки «Талибан»*, запрещённой в России и других странах. Четыре человека погибли, один ранен.

Серия взрывов произошла через два дня после атаки на школу в шиитском районе Кабула. Там погибли не менее шести человек, более 20 пострадали.

Конфликт между талибами и боевиками ИГИЛ* длится уже много лет. Он обострился в начале 2015 года после убийства одного из командиров талибов.

ИГИЛ и Талибан – организации, которые считаются в России террористическими и запрещены

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