В мире протестуют против обязательной вакцинации

Протесты против коронавирусных ограничений в мире набирают обороты. В столице Европы полиция применила слезоточивый газ и..
Дата загрузки: 2022-01-24
Тысячи вышли на улицы Брюсселя, раздосадованные словами премьера. Он заявил, что для продления сертификатов всем нужно будет вкалывать дополнительную дозу спустя пять месяцев после полного курса вакцинации.
Подобные правила есть и в других странах ЕС. Но в Бельгии они оказались самыми жёсткими. Так, в соседней Франции лимит установили на семь месяцев. А общие правила блока говорят, что для путешествий дополнительная доза необходима через девять месяцев после вакцинации.
В столице испанской Каталонии прошла демонстрация против того, чтобы предъявлять сертификаты вакцинации на входах в бары, рестораны, спортзалы и дома престарелых. В регионе с 21 января перестал действовать комендантский час, однако другие ограничения сохраняются. В том числе запрет на работу ночных увеселительных заведений, а также ограничение на массовые собрания – не более 10 человек.
В Великобритании на улицы вышли медработники. С 1 апреля для них вводят обязательную вакцинацию. Многие не согласны.
[протестующая]:
«У каждого есть выбор, мы все рождаемся с определёнными правами . Я работаю в системе здравоохранения, и я единственная среди моих коллег, кто не сделал прививку. Мне сказали, что в апреле меня уволят, а я не собираюсь вакцинироваться».
Несколько стран уже сделали вакцинацию обязательной для медработников, включая Францию, Италию и Новую Зеландию. В США, Германии и некоторых других такое правило скоро вступит в силу.
В Вашингтоне тысячи людей вышли, протестуя против обязательной вакцинации и требований носить маску. С такими же требованиями выступили и сотни активистов в канадском Торонто. В Канаде с 31 января начинается постепенное снятие строгих ограничений. Однако маски и обязательная вакцинация сохранятся.
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