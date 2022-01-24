В мире протестуют против обязательной вакцинации

Протесты против коронавирусных ограничений в мире набирают обороты. В столице Европы полиция применила слезоточивый газ и..

Протесты против коронавирусных ограничений в мире набирают обороты. В столице Европы полиция применила слезоточивый газ и водомёты, чтобы разогнать недовольных людей.

Тысячи вышли на улицы Брюсселя, раздосадованные словами премьера. Он заявил, что для продления сертификатов всем нужно будет вкалывать дополнительную дозу спустя пять месяцев после полного курса вакцинации.

Подобные правила есть и в других странах ЕС. Но в Бельгии они оказались самыми жёсткими. Так, в соседней Франции лимит установили на семь месяцев. А общие правила блока говорят, что для путешествий дополнительная доза необходима через девять месяцев после вакцинации.

В столице испанской Каталонии прошла демонстрация против того, чтобы предъявлять сертификаты вакцинации на входах в бары, рестораны, спортзалы и дома престарелых. В регионе с 21 января перестал действовать комендантский час, однако другие ограничения сохраняются. В том числе запрет на работу ночных увеселительных заведений, а также ограничение на массовые собрания – не более 10 человек.

В Великобритании на улицы вышли медработники. С 1 апреля для них вводят обязательную вакцинацию. Многие не согласны.

[протестующая]:

«У каждого есть выбор, мы все рождаемся с определёнными правами . Я работаю в системе здравоохранения, и я единственная среди моих коллег, кто не сделал прививку. Мне сказали, что в апреле меня уволят, а я не собираюсь вакцинироваться».

Несколько стран уже сделали вакцинацию обязательной для медработников, включая Францию, Италию и Новую Зеландию. В США, Германии и некоторых других такое правило скоро вступит в силу.

В Вашингтоне тысячи людей вышли, протестуя против обязательной вакцинации и требований носить маску. С такими же требованиями выступили и сотни активистов в канадском Торонто. В Канаде с 31 января начинается постепенное снятие строгих ограничений. Однако маски и обязательная вакцинация сохранятся.

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