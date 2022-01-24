В России три дня подряд фиксировали антирекорды по новым случаям COVID за сутки. По официальным данным..

В России – новый антирекорд по числу заражённых COVID за сутки

В России три дня подряд фиксировали антирекорды по новым случаям COVID за сутки. По официальным данным на 23 января, выявили более 63 тысяч заражённых. Днём ранее – 57 тысяч, а 21 января – 49 с половиной тысяч.

Согласно сообщениям оперштаба по борьбе с коронавирусом, штамм омикрон распространяется в 64 регионах страны. Пока преобладает вариант дельта. Однако ожидают, что в ближайшее время будет доминировать более заразный омикрон.

Несмотря на рост числа заражённых, количество госпитализаций не растёт. Но люди массово идут в поликлиники. В Санкт-Петербурга из-за всплеска заболеваемости ограничили плановый амбулаторный приём пациентов. На помощь уже готов прийти госпиталь для ветеранов войн.

[Максим Кабанов, заведующий госпиталем]:

«Нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено возросла в десятки раз. Поэтому мы все готовы в любой момент развернуться».

Между тем власти пока не ужесточают санитарные меры. Ранее Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Объясняют тем, что его разрабатывали в связи распространением штамма дельта. Омикрон, по словам законодателей, требует иных мер.

Санитарные правила пока регулируют губернаторы регионов. В ряде областей QR-коды уже отменили.

В России за всё время пандемии выявили 11 миллионов случаев COVID-19, умерли более 320 тысяч человек.

При этом вакцинировалась только половина из 146 миллионов жителей страны. На ревакцинацию люди тоже не спешат. Привились менее девяти из 22 миллионов человек, которым доступна повторная вакцина.

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