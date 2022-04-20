В кабульской школе прогремели взрывы

В Кабуле прогремело три взрыва. Это произошло в школе и расположенном рядом образовательном центре на западе..

[местный житель]:

«Мы живём рядом со школой. После первого взрыва я поднялся на крышу своего дома, чтобы посмотреть, что там происходит. Там была толпа людей. Я стоял на крыше и звал своих детей в дом. Вдруг раздался второй взрыв. Меня ранило».

В Кабуле прогремело три взрыва. Это произошло в школе и расположенном рядом образовательном центре на западе столицы Афганистана.

По данным афганских властей, погибло не менее шести человек, а среди раненых есть дети. Тем временем в ЮНИСЕФ сообщают, что было убито не менее девяти детей и ещё около 50 ранены. По их данным, взрывы прогремели, когда школьники выходили из класса.

[местный житель]:

«Я был на работе. Мне позвонила моя семья. Они плакали. Они сказали, что рядом с нашим домом взорвалась бомба. Я скорее поспешил домой и увидел около дома толпу. Люди несли пострадавших и погибших».

Ответственность за взрыв пока никто не взял. Запрещённая в России и других странах группировка «Талибан» заявляет, что обеспечивает в стране безопасность. Напомним, она захватила власть в Афганистане в августе.

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В районе, где прогремели взрывы, живёт шиитская община хазарейцев. Мусульмане-сунниты, включая и запрещённую в РФ и других странах группировку «Исламское государство», считают их своими врагами.

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