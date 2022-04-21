Взрыв на угольной шахте в Польше: есть погибшие и пропавшие без вести

На юге Польши продолжают искать горняков, пропавших без вести в результате взрывов на угольной шахте в..
Дата загрузки: 2022-04-21
Как полагает руководство шахты, первый взрыв произошёл вскоре после полуночи на глубине километра. Второй – три часа спустя.
[Славомир Старжински, представитель руководства шахты]:
«Спасательная операция продолжается. Сейчас возводят специальную дамбу, которая защитит зону операции».
На момент первого взрыва в этой зоне находилось 42 человека. Найдены тела пятерых погибших. Ещё семь человек продолжают искать. 21 человек был госпитализирован.
[Мариуш Новак, глава ожогового центра]:
«К нам доставлено девять пациентов, десятый в реанимации. Все в очень тяжёлом состоянии. Один пациент умер. К сожалению, при его состоянии мы не могли ничего сделать, очень серьёзные ожоги».
По предварительным данным, в шахте взорвался метан.
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