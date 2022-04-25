Трагедия на юге Нигерии. Более ста человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте. Вспыхнувший..

«Повсюду были тела»: взрыв на незаконном объекте в Нигерии

Трагедия на юге Нигерии. Более ста человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте. Вспыхнувший пожар уничтожил окрестный лес.

[Гадноус Нкем, советник по безопасности]:

«Они разлили нефть на месте бункеров. Добывали её незаконно и попали в её ловушку». [родственница погибшего]:

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«Их отец умер, когда ему не было и 30. Я растил их, пока не ушёл в нигерийскую армию. Сегодня я оплакиваю этих двух молодых парней».

Это место расположено на границе штатов Риверс и Имо. На таких объектах незаконно врезаются в трубопроводы и подручными методами перерабатывают нефть в горючее. Таких «заводов» в Нигерии много, что сильно вредит экономике. Из-за них Нигерия – крупнейший экспортёр нефти в Африке – теряет около 10% добычи. В среднем это 200 тысяч баррелей в день.

По словам очевидцев, поле взрыва вся территория была усыпана телами погибших.

[Сирил Дурру, комиссар по защите окружающей среды]:

«Бункеры, машины и территория усыпаны трупами… Мы уже предлагаем способы предотвращения подобного в будущем, но для начала нужно провести массовые похороны здесь рядом уже сегодня или завтра. Это сделают местные власти. Тела не опознать, они сильно обгорели. Затем нужно продезинфицировать территорию, чтобы не распространялись инфекции».

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари назвал произошедшее национальной катастрофой и заявил, что усилит преследование за незаконную переработку нефти. Глава объекта, где прогремел взрыв, объявлен в розыск.

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