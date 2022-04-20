Фестиваль парапланеризма вернулся в Гану

Десятки планирующих парашютов парят над городками Кваху и Атиби в Гане. Фестиваль парапланеризма вернулся сюда после..

Десятки планирующих парашютов парят над городками Кваху и Атиби в Гане. Фестиваль парапланеризма вернулся сюда после двухлетнего перерыва. На мероприятие съехались тысячи туристов со всего мира.

Джонатан Куэй – один из четырёх ганских профессиональных парапланеристов, участвующих в фестивале. И он единственный из них, получивший лицензию на полёты в тандеме с пассажирами. На совместные полёты с профессиональными парапланеристами записались 400 человек.

[Джонатан Куэй, парапланерист]:

«Большинство людей думают, что это небезопасный вид спорта. И у многих ещё такое понимание, что он только для белых людей, и тому подобное. Но те, кто так говорит, просто никогда здесь не бывали».

Куэй увлёкся этим видом спорта 16 лет назад, когда впервые полетал на параплане с американским инструктором. Теперь старается заинтересовать парапланеризмом своих соотечественников.

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[Джонатан Куэй, парапланерист]:

«Моей главной целью было бы найти небольшое приятное место, где люди, даже если они пилоты-любители, могли бы собираться каждую неделю. Там можно отдохнуть, полетать и весело провести время».

Ганец говорит, что парапланеризм научил его терпению, выдержке и умению оценивать риск. Он надеется передать эти качества тем, кого обучает летать.

Фестиваль парапланеризма в Гане проходит с 2005 года. Мероприятие длится четыре дня.

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