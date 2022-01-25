Жители Буркина-Фасо празднуют свержение президента

Сотни жителей Буркина-Фасо собрались в центре столицы Уагадугу, чтобы отпраздновать свержение президента. Армия страны объявила, что..

[Махамади Уэдраого, житель Буркина-Фасо]:

«Сегодня мы рады и чувствуем облегчение, что президент Рош Марк Каборе больше не президент Буркина-Фасо. Теперь власть у военных».

Сотни жителей Буркина-Фасо собрались в центре столицы Уагадугу, чтобы отпраздновать свержение президента. Армия страны объявила, что отстранила от должности главу этого африканского государства, приостановила действие конституции, распустила правительство и парламент, а также закрыла границы.

Армия говорит, что одной из причин переворота стало то, что президент не способен объединить страну и эффективно реагировать на главные вызовы. Речь о деятельности исламистских боевиков.

[Эли Савадого, житель Буркина-Фасо]:

«Должен сказать, что это было ожидаемо, поскольку наша страна в таком положении уже шесть лет, никто не может остановить терроризм. Не менее четырёх лет люди требуют изменений. Произошло то, чего мы хотели».

Сначала поступали сообщения, что президент находится под охраной жандармерии. Теперь же говорят о том, что глава государства вместе с семьёй покинул Буркина-Фасо. Их местонахождение пока неизвестно.

В связи с этим Верховный представитель ЕС по иностранным делам сделал заявление.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Мы с тревогой следим за развитием ситуации в Буркина-Фасо. Последние новости, например, о заключении президента Каборе, а также оккупации армией национальной телерадиокомпании очень беспокоят».

Буркина-Фасо не имеет выхода к морю. И это одна из самых бедных стран Западной Африки несмотря на то, что на её территории есть большие залежи золота. Здесь в последние десятилетия произошло множество переворотов.

К слову, за последние полтора года перевороты также были в других странах Африки, включая Мали, Гвинею и Чад.

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