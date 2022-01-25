Редкий снегопад парализовал Афины

Непривычная картина в Греции. На Афины обрушился сильный снегопад. В столичном регионе, а также на некоторых..
Дата загрузки: 2022-01-25
Непривычная картина в Греции. На Афины обрушился сильный снегопад. В столичном регионе, а также на некоторых островах, включая Крит, закрыты школы и центры вакцинации, магазины товаров не первой необходимости и банки. Движение на дорогах парализовано, не летают самолёты.
[Теодорис Петроу, водитель]:
«Мы доехали досюда и застряли. Стоим здесь уже три часа. Сначала снега на дороге было немного – сантиметра два, но погода ухудшается».
На кольцевой дороге вокруг Афин застряли тысячи водителей. Там работают спасатели.
[Христос Стилианидис, министр гражданской защиты Греции]:
«Как государство мы должны принести извинения всем, кто пострадал или страдает прямо сейчас. Пожарная служба и дорожная полиция предпринимают титанические усилия, чтобы высвободить водителей, застрявших на кольцевой дороге».
Снег в Афинах – обычно большая редкость, но такую картину здесь наблюдают уже второй год подряд.
Снегопад принёс шторм «Эльпида». В столице и пригороде начались перебои с электроэнергией.
[Христос Стилианидис, министр гражданской защиты Греции]:
«Нам всем нужно быть очень осторожными. Повторяю, в районе Аттики выпадет больше всего снега. Строго следуйте указаниям властей и минимизируйте или полностью прекратите любые перемещения».
Ну а кто-то поспешил воспользоваться уникальной возможностью и искупаться на заснеженном пляже. Правда, пришлось надеть шапки.
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