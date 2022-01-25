Редкий снегопад парализовал Афины

Непривычная картина в Греции. На Афины обрушился сильный снегопад. В столичном регионе, а также на некоторых..

Непривычная картина в Греции. На Афины обрушился сильный снегопад. В столичном регионе, а также на некоторых островах, включая Крит, закрыты школы и центры вакцинации, магазины товаров не первой необходимости и банки. Движение на дорогах парализовано, не летают самолёты.

[Теодорис Петроу, водитель]:

«Мы доехали досюда и застряли. Стоим здесь уже три часа. Сначала снега на дороге было немного – сантиметра два, но погода ухудшается».

На кольцевой дороге вокруг Афин застряли тысячи водителей. Там работают спасатели.

[Христос Стилианидис, министр гражданской защиты Греции]:

«Как государство мы должны принести извинения всем, кто пострадал или страдает прямо сейчас. Пожарная служба и дорожная полиция предпринимают титанические усилия, чтобы высвободить водителей, застрявших на кольцевой дороге».

Снег в Афинах – обычно большая редкость, но такую картину здесь наблюдают уже второй год подряд.

Снегопад принёс шторм «Эльпида». В столице и пригороде начались перебои с электроэнергией.

[Христос Стилианидис, министр гражданской защиты Греции]:

«Нам всем нужно быть очень осторожными. Повторяю, в районе Аттики выпадет больше всего снега. Строго следуйте указаниям властей и минимизируйте или полностью прекратите любые перемещения».

Ну а кто-то поспешил воспользоваться уникальной возможностью и искупаться на заснеженном пляже. Правда, пришлось надеть шапки.

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