Спасателям в Буркина-Фасо наконец-то удалось добраться до камеры-убежища, где надеялись найти пропавших без вести горняков. Ищут..

В укрытии шахты в Буркина-Фасо пропавших без вести горняков не оказалось

Спасателям в Буркина-Фасо наконец-то удалось добраться до камеры-убежища, где надеялись найти пропавших без вести горняков. Ищут их уже месяц. Всё это время откачивали воду из затопленной шахты в городе Перкоа.

Камера-убежище находится в 500 метрах под землёй. Все до последнего надеялись, что во время затопления шахты горняки смогли до неё добраться. В укрытии есть еда и вода, а значит – можно дождаться помощи. Однако помещение оказалось пустым.

[Жан Альфонс Соме, министр горной промышленности Буркина-Фасо]:

«Несмотря на все наши молитвы, мы обнаружили, что в убежище нет людей. Это жестокая правда, которую мы узнали сами и сообщаем родителям жертв».

Шахта, принадлежащая канадской компании, была частично затоплена 16 апреля во время проливных дождей. Почти весь персонал эвакуировали, кроме восьмерых пропавших шахтёров. Шестеро из них – граждане Буркина-Фасо, ещё двое – из Танзании и Замбии.

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Считается, что в шахту попало 165 миллионов литров воды. 55 миллионов уже откачали. Спасатели продолжат откачивать воду, поскольку пока есть надежда найти выживших. Возможно, шахтёры нашли убежище ещё глубже под землёй.

Родственники пропавших горняков каждый день собираются вместе, чтобы поддержать друг друга в ожидании новостей.

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