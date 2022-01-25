18-летний студент биологии расстрелял людей в университете Германии

Одинокий стрелок. Так называет полиция молодого человека, который в понедельник открыл огонь в одном из немецких..

Одинокий стрелок. Так называет полиция молодого человека, который в понедельник открыл огонь в одном из немецких университетов.

Это был студент биологического факультета без криминального прошлого. Ранил четверых, а потом выстрелил в себя. Одна из пострадавших позже умерла в больнице. Скончался и сам нападавший.

[Зигфрид Кольмар, глава полиции Мангейма]:

«18-летний предполагаемый злоумышленник вошёл в лекционный зал, вооружённый двумя длинноствольными ружьями: двуствольным и многозарядным. Он выстрелил несколько раз. Пока мы нашли три пули. Он ранил четверых, одну женщину так сильно, что около 16 часов поступила информация, что она умерла. Трое получили более лёгкие ранения в ногу, спину и лицо».

Полиция говорит, что студент приобрёл оружие за границей. Где, не сообщает в интересах следствия.

Дом молодого человека в Мангейме уже обыскали. Его мотивы ещё предстоит выяснить.

Известно, что с собой у него было около 100 боеприпасов. Однако почему он остановился и решил свести счёты с жизнью, пока неясно.

Правила ношения оружия в Германии – одни из самых строгих в Европе. Так, получить лицензию до 25 лет можно только в случае одобрения со стороны психолога. Стрельба в университетах страны бывает крайне редко.

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