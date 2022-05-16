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Тысячи тунисцев протестуют против президента и требуют демократии

Тысячи тунисцев протестуют против президента и требуют демократии

Тысячи тунисцев протестовали в воскресенье против президента Кайса Сайеда. Они требуют возвращения к нормальному демократическому порядку..

Дата загрузки: 2022-05-17

Тысячи тунисцев протестуют против президента и требуют демократии

Тысячи тунисцев протестовали в воскресенье против президента Кайса Сайеда. Они требуют возвращения к нормальному демократическому порядку и не согласны с тем, что он заменил независимую избирательную комиссию.

Саид укрепил своё единоличное правление с тех пор, как прошлым летом захватил исполнительную власть, распустил парламент и заявил, что заменит демократическую конституцию посредством референдума.

Теперь протестующие скандируют «Народ хочет демократии» и «Саид привёл страну к голоду».

[протестующий]:

«На улицы вышли люди, которые выступают против военного переворота. Все от севера до юга выходят. Они вышли, чтобы сказать, что этот переворот закончится ничем из-за стольких жертв».

[протестующий]:
«Эта республика тираническая. Мы требуем, чтобы наши сыновья и дочери жили в стране свободно. Мы требуем, чтобы мы жили свободно».

Сам президент отрицает, что захватил власть путём переворота, и утверждает, что его вмешательство было законным и необходимым для спасения Туниса от многолетнего политического паралича и экономического застоя. Так, он говорит, что до этого власть была в руках коррумпированной элиты.

Между тем экономика Туниса продолжает погружаться в кризис. Правительство ведёт переговоры с Международным валютным фондом о пакете мер. А люди недовольны повсеместной бедностью и ростом цен.

Этот политический кризис считают в Тунисе самым серёзным со времён революции 2011 года, которая привела к установлению демократии и положила начало «арабской весне».

Она также стала базой для принятия в 2014 году новой Конституции Туниса. Документ приняли в результате месяцев интенсивных переговоров между разными политическими партиями и организациями.
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