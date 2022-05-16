Тысячи тунисцев протестуют против президента и требуют демократии

Тысячи тунисцев протестовали в воскресенье против президента Кайса Сайеда. Они требуют возвращения к нормальному демократическому порядку..
Дата загрузки: 2022-05-17
Тысячи тунисцев протестовали в воскресенье против президента Кайса Сайеда. Они требуют возвращения к нормальному демократическому порядку и не согласны с тем, что он заменил независимую избирательную комиссию.
Саид укрепил своё единоличное правление с тех пор, как прошлым летом захватил исполнительную власть, распустил парламент и заявил, что заменит демократическую конституцию посредством референдума.
Теперь протестующие скандируют «Народ хочет демократии» и «Саид привёл страну к голоду».
[протестующий]:
«На улицы вышли люди, которые выступают против военного переворота. Все от севера до юга выходят. Они вышли, чтобы сказать, что этот переворот закончится ничем из-за стольких жертв».
[протестующий]:
«Эта республика тираническая. Мы требуем, чтобы наши сыновья и дочери жили в стране свободно. Мы требуем, чтобы мы жили свободно».
Сам президент отрицает, что захватил власть путём переворота, и утверждает, что его вмешательство было законным и необходимым для спасения Туниса от многолетнего политического паралича и экономического застоя. Так, он говорит, что до этого власть была в руках коррумпированной элиты.
Между тем экономика Туниса продолжает погружаться в кризис. Правительство ведёт переговоры с Международным валютным фондом о пакете мер. А люди недовольны повсеместной бедностью и ростом цен.
Этот политический кризис считают в Тунисе самым серёзным со времён революции 2011 года, которая привела к установлению демократии и положила начало «арабской весне».
Она также стала базой для принятия в 2014 году новой Конституции Туниса. Документ приняли в результате месяцев интенсивных переговоров между разными политическими партиями и организациями.
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