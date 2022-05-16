Тысячи тунисцев протестуют против президента и требуют демократии

Тысячи тунисцев протестовали в воскресенье против президента Кайса Сайеда. Они требуют возвращения к нормальному демократическому порядку..

Тысячи тунисцев протестовали в воскресенье против президента Кайса Сайеда. Они требуют возвращения к нормальному демократическому порядку и не согласны с тем, что он заменил независимую избирательную комиссию.

Саид укрепил своё единоличное правление с тех пор, как прошлым летом захватил исполнительную власть, распустил парламент и заявил, что заменит демократическую конституцию посредством референдума.

Теперь протестующие скандируют «Народ хочет демократии» и «Саид привёл страну к голоду».

[протестующий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «На улицы вышли люди, которые выступают против военного переворота. Все от севера до юга выходят. Они вышли, чтобы сказать, что этот переворот закончится ничем из-за стольких жертв». [протестующий]:

«Эта республика тираническая. Мы требуем, чтобы наши сыновья и дочери жили в стране свободно. Мы требуем, чтобы мы жили свободно».

Сам президент отрицает, что захватил власть путём переворота, и утверждает, что его вмешательство было законным и необходимым для спасения Туниса от многолетнего политического паралича и экономического застоя. Так, он говорит, что до этого власть была в руках коррумпированной элиты.

Между тем экономика Туниса продолжает погружаться в кризис. Правительство ведёт переговоры с Международным валютным фондом о пакете мер. А люди недовольны повсеместной бедностью и ростом цен.

Этот политический кризис считают в Тунисе самым серёзным со времён революции 2011 года, которая привела к установлению демократии и положила начало «арабской весне».

Она также стала базой для принятия в 2014 году новой Конституции Туниса. Документ приняли в результате месяцев интенсивных переговоров между разными политическими партиями и организациями.

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