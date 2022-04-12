После свержения премьера в Пакистане выбрали нового

Торжества в пакистанском Карачи. Парламент страны избрал депутата от оппозиции Шахбаза Шарифа новым премьер-министром. Этому предшествовала..

Торжества в пакистанском Карачи. Парламент страны избрал депутата от оппозиции Шахбаза Шарифа новым премьер-министром.

Этому предшествовала неделя политических беспорядков, которые привели к свержению премьер-министра Имрана Хана.

Люди на улицах скандируют «Мы победили Имрана».

[местный житель]:

«Против режима выступили молодые люди, которые готовы отдать жизнь за флаг Пакистана, за конституцию, за наш паспорт. Мы выражаем солидарность с ними и поздравляем Шахбаза Шарифа. Мы надеемся, что это начало нового пути для всех пакистанцев».

Шариф принял присягу на непродолжительной церемонии в величественном Президентском дворце из белого мрамора.

[Шахбаз Шариф, новый премьер-министр Пакистана]:

«Если мы хотим спасти тонущую лодку, то нужно усердно работать и сохранять единство, единство и ещё раз единство».

Впрочем, его избрание не гарантирует, что страна сразу встанет на стабильный путь развития и решит многие экономические проблемы, включая высокую инфляцию и нарастающий энергетический кризис.

Шариф говорит, что хочет улучшить отношения с США и усилить давление на Индию. Одновременно обещает сосредоточить внимание на экономике.

Шариф – брат опального экс-премьера Наваза Шарифа. Он победил, набрав 174 голоса после того, как более 100 депутатов от правящей коалиции подали в отставку и покинули Национальное собрание в знак протеста. Среди них был министр иностранных дел.

Теперь в парламенте из 342 мест у Шарифа есть простое большинство с перевесом всего в два кресла. Этого достаточно для принятия законов.

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