В Бангладеш сельские женщины учатся на таксистов

Когда жительница Бангладеш Бабли Актер ведёт автомобиль по городским улицам, к ней буквально прикованы взгляды прохожих...

Когда жительница Бангладеш Бабли Актер ведёт автомобиль по городским улицам, к ней буквально прикованы взгляды прохожих. Такое зрелище в консервативной стране с мусульманским большинством – редкость.

Однако женщина не только выучилась водить машину, но и готовится работать таксистом.

[Бабли Актер, водитель]:

«Я чувствую, что друзья и родственники относятся ко мне с большим уважением после того, как я получила водительские права».

Бабли – одна из 40 женщин из сельской местности, которые сейчас учатся на таксистов. Проект финансируют ООН и правительство Бангладеш.

[Ндая Белтчика, сотрудница ООН]:

«Таким образом, у женщин будет возможность получать доход и обеспечивать свои семьи».

Родители Бабли рады, что у дочери появится профессия, которая даст ей опору в жизни.

[Захеда Бегум, мама женщины-водителя]:

«Пока дочка учится чему-то полезному и может зарабатывать на жизнь, я спокойна. У каждого может быть своё мнение, а я хочу, чтобы дочка осуществила свою мечту».

Почти треть населения Бангладеш живёт за чертой бедности, а в сельских районах ситуация наиболее тяжёлая. Половина детей там хронически недоедает, а 14% – на грани голода.

Большинство сельскохозяйственных угодий находится в низменных районах вдоль Бенгальского залива. Из-за повышения уровня моря эти территории сокращаются. Проект ООН направлен на то, чтобы помочь сельским жителям приобрести новую профессию. Кроме того, стабильный доход даст возможность девушкам не выходить замуж несовершеннолетними.

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