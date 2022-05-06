Три человека погибли и ещё пятеро получили ранения в результате новой атаки в Израиле. Нападение произошло..

Атака в День независимости: трое погибших в Израиле после нападения с ножами

[Хаим Давида, очевидец]:

«Мой сын, который был снаружи здания, зашёл внутрь и начал кричать, что на улице террористы. Мы вышли и увидели, как они нападают на людей. Я побежал к мужчине, который был ранен в голову, и оказал ему помощь, чтобы остановить кровотечение. Люди, которые здесь были, побежали за террористами, чтобы их поймать».

Три человека погибли и ещё пятеро получили ранения в результате новой атаки в Израиле. Нападение произошло в День независимости в городе Эльад к востоку от Тель-Авива. Двое мужчин атаковали прохожих с ножами и топорами. По словам полиции, нападавшие были палестинцами.

Нападавшие по-прежнему в городе. На улицах установили блокпосты, их также выслеживают на вертолётах. Местных жителей призвали запереться дома и не выходить.

Все погибшие – мужчины старше 40 лет. Из пятерых раненых трое в критическом состоянии.

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Президент Палестины Махмуд Аббас осудил нападение и сказал, что убийства палестинских и израильских мирных жителей приведёт к ухудшению обстановки.

В последние недели по Израилю прокатилась волна арабских уличных нападений. В ходе них палестинцы и представители израильского арабского меньшинства убили 15 человек, в том числе троих полицейских.

Израиль ответил рейдами с арестами в палестинских городах и деревнях.

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