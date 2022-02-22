Около 60 человек погибли, ещё десятки получили ранения в результате взрыва в Буркина-Фасо. Он прогремел на..

Взрыв на руднике в Буркина-Фасо: около 60 погибших

Около 60 человек погибли, ещё десятки получили ранения в результате взрыва в Буркина-Фасо. Он прогремел на нелегальном руднике по добыче золота в провинции Пони на юго-западе страны.

[Энтони Сильванус Дуамба, верховный комиссар провинции Пони]:

«Когда мы пришли, тела были разбросаны повсюду, поэтому с помощью подоспевшей службы безопасности мы оцепили район и вместе с добровольцами вывезли тела».

Среди погибших есть женщины и дети. Некоторые пострадавшие – в критическом состоянии. Их отправили в больницу.

Причина взрыва пока неизвестна.

[Энтони Сильванус Дуамба, верховный комиссар провинции Пони]:

«Возможно, это была взрывчатка, но как именно это произошло, мы на данный момент не знаем».

При этом некоторые местные жители говорят, что взрыв прогремел из-за пожара на складе контрабандного динамита.

В этой западноафриканской стране на фоне нескольких крупных легальных золотых приисков работают и сотни нелегальных. Нередко на них трудятся дети.

Здесь также действуют группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство», признанные в России и других странах террористическими. Однако в регионе, где прогремел взрыв, обычно спокойно, и причастность террористов маловероятна.

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