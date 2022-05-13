Шахтёров ищут 26 дней: инцидент в Буркина-Фасо

О них нет никаких вестей уже 26 дней. В Буркина-Фасо спасатели продолжают искать восьмерых шахтёров, пропавших..

О них нет никаких вестей уже 26 дней. В Буркина-Фасо спасатели продолжают искать восьмерых шахтёров, пропавших без вести в результате затопления на шахте в городе Перкоа. Она принадлежит канадской компании.

Родственники шахтёров продолжают ждать новостей. Собираются каждый день, чтобы друг друга поддержать.

[Матурин Батионо, брат шахтёров]:

«Переживаю, потому что наши братья – старший и младший – застряли в шахте. Так хочется снова их увидеть. Со дня, когда они оказались там в ловушке, о них ничего неизвестно».

Сильви с четырьмя детьми ждёт мужа.

[Сильви Бама, жена шахтёра]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Смотрю на фото мужа и очень скучаю. Сегодня 26 дней как он ушёл и не вернулся. Очень хочу, чтобы он пришёл домой».

Шахтёры находятся на глубине примерно 500 метров. В ловушке они оказались из-за наводнения 16 апреля. С тех пор с ними нет никакой связи.

Возможно, они живы, если смогли добраться до специального укрытия. Спасатели продолжают откачивать воду.

[Бассолма Базие, министр труда]:

«Учитывая, что мы приближаемся к месту, где надеемся их найти, мы организовываем спасателей углубляться в эту зону и делать проверки». [Сильви Бама, жена шахтёра]:

«У нас есть надежда. Мы знаем, что они вернутся. Уповаем на Бога, чтобы они вернулись, чтобы мой муж вернулся. Мы молимся».

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