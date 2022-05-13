Шахтёров ищут 26 дней: инцидент в Буркина-Фасо

О них нет никаких вестей уже 26 дней. В Буркина-Фасо спасатели продолжают искать восьмерых шахтёров, пропавших..
Дата загрузки: 2022-05-13
Родственники шахтёров продолжают ждать новостей. Собираются каждый день, чтобы друг друга поддержать.
[Матурин Батионо, брат шахтёров]:
«Переживаю, потому что наши братья – старший и младший – застряли в шахте. Так хочется снова их увидеть. Со дня, когда они оказались там в ловушке, о них ничего неизвестно».
Сильви с четырьмя детьми ждёт мужа.
[Сильви Бама, жена шахтёра]:
«Смотрю на фото мужа и очень скучаю. Сегодня 26 дней как он ушёл и не вернулся. Очень хочу, чтобы он пришёл домой».
Шахтёры находятся на глубине примерно 500 метров. В ловушке они оказались из-за наводнения 16 апреля. С тех пор с ними нет никакой связи.
Возможно, они живы, если смогли добраться до специального укрытия. Спасатели продолжают откачивать воду.
[Бассолма Базие, министр труда]:
«Учитывая, что мы приближаемся к месту, где надеемся их найти, мы организовываем спасателей углубляться в эту зону и делать проверки».
[Сильви Бама, жена шахтёра]:
«У нас есть надежда. Мы знаем, что они вернутся. Уповаем на Бога, чтобы они вернулись, чтобы мой муж вернулся. Мы молимся».
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