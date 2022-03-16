Испанию накрыла пыльная буря

Вот так выглядит мегаполис, когда его накрывает пыльная буря. Оранжевое небо и клубы пыли. Это Мадрид,..
Дата загрузки: 2022-03-16
Вот так выглядит мегаполис, когда его накрывает пыльная буря. Оранжевое небо и клубы пыли. Это Мадрид, столица Испании. И такие пейзажи сейчас – во многих городах страны.
Качество воздуха резко испортилось, особенно в центральных регионах Испании.
[жительница Мадрида]:
«Достаточно некомфортно. Нам придётся всё это чистить. Я тренируюсь и умею дышать. Это природа, ничего с этим не поделаешь».
[житель Мадрида]:
«Это влияет на меня, потому что у меня проблемы с лёгкими. Обычно, когда я здесь гуляю, я не снимаю маску. Но сейчас дышать совсем нечем».
Пыльные массы на полуостров принёс шторм «Селия». Песок – из пустыни Сахара. И теперь он лежит слоем на всём подряд. Испанцам предстоит большая уборка.
[жительница Мадрида]:
«Пыль залетела в магазин и покрыла товары. Когда кто-то заходит, нужно подметать шваброй».
[житель Мадрида]:
«Пришлось помыть окна и террасу дома. Машины у меня нет – хоть одной проблемой меньше».
Пыльная буря началась в прошлое воскресенье и, как ожидается, продлится до четверга.
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