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В Испании прошёл самый сильный апрельский снегопад за 20 лет

В Испании прошёл самый сильный апрельский снегопад за 20 лет

Шок и радость – такие противоречивые чувства вызвал у испанцев неожиданный снегопад. Зима вернулась в автономные..

Дата загрузки: 2022-04-21

В Испании прошёл самый сильный апрельский снегопад за 20 лет
Шок и радость – такие противоречивые чувства вызвал у испанцев неожиданный снегопад. Зима вернулась в автономные сообщества Мадрид и Арагон. Некоторые автодороги перекрыты. В общей сложности движение затруднено по 33 шоссе на севере и в центре Испании.

Но те, кто не за рулём, просто наслаждаются нежданным подарком природы.

[житель автономного сообщества Мадрид]:
«Мы живём недалеко отсюда. Никак не ожидали, что выпадет столько снега. Но это красивое зрелище».

[жительница автономного сообщества Арагон]:

«Это так неожиданно. Муж проснулся в 5 утра и сказал: «Идёт снег, всё белое». И вот мы здесь и наслаждаемся снегопадом. Это красиво».

Это самый сильный апрельский снегопад за последние 20 лет. Похолодание и осадки принёс атлантический шторм. Синоптики предупреждают, что зима может вернуться и на западное побережье Испании.
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