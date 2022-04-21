В Испании прошёл самый сильный апрельский снегопад за 20 лет

Шок и радость – такие противоречивые чувства вызвал у испанцев неожиданный снегопад. Зима вернулась в автономные..
Дата загрузки: 2022-04-21
Но те, кто не за рулём, просто наслаждаются нежданным подарком природы.
[житель автономного сообщества Мадрид]:
«Мы живём недалеко отсюда. Никак не ожидали, что выпадет столько снега. Но это красивое зрелище».
[жительница автономного сообщества Арагон]:
«Это так неожиданно. Муж проснулся в 5 утра и сказал: «Идёт снег, всё белое». И вот мы здесь и наслаждаемся снегопадом. Это красиво».
Это самый сильный апрельский снегопад за последние 20 лет. Похолодание и осадки принёс атлантический шторм. Синоптики предупреждают, что зима может вернуться и на западное побережье Испании.
Короткая ссылка на эту страницу: