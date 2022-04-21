Шок и радость – такие противоречивые чувства вызвал у испанцев неожиданный снегопад. Зима вернулась в автономные..

В Испании прошёл самый сильный апрельский снегопад за 20 лет

Шок и радость – такие противоречивые чувства вызвал у испанцев неожиданный снегопад. Зима вернулась в автономные сообщества Мадрид и Арагон. Некоторые автодороги перекрыты. В общей сложности движение затруднено по 33 шоссе на севере и в центре Испании.

Но те, кто не за рулём, просто наслаждаются нежданным подарком природы.

[житель автономного сообщества Мадрид]:

«Мы живём недалеко отсюда. Никак не ожидали, что выпадет столько снега. Но это красивое зрелище». [жительница автономного сообщества Арагон]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это так неожиданно. Муж проснулся в 5 утра и сказал: «Идёт снег, всё белое». И вот мы здесь и наслаждаемся снегопадом. Это красиво».

Это самый сильный апрельский снегопад за последние 20 лет. Похолодание и осадки принёс атлантический шторм. Синоптики предупреждают, что зима может вернуться и на западное побережье Испании.

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