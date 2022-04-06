Снегопад вызвал хаос на дорогах в Боливии

Непогода вызвала хаос на дорогах в Боливии. Это трасса, которая соединяет фактическую столицу Ла-Пас и регион..

Непогода вызвала хаос на дорогах в Боливии.

Это трасса, которая соединяет фактическую столицу Ла-Пас и регион Боливийская юнга. Одна из амых высокогорных в стране. Здесь прошёл сильный снегопад.

Десятки водителей просто не могут подняться вверх по горному серпантину. У большинства к тому же нет навыков езды в таких условиях.

[полицейский]:

«Сильный снегопад прошёл в районе Ла-Кумбре, до Ла-Ринконада. На дорогах сугробы. Это произошло где-то в 4 утра, с тех пор мы расчищаем дорогу».

Позже чиновники сообщили, что дорога расчищена. При этом автомобилистов призывают соблюдать осторожность и по возможности пока не выезжать на горные дороги. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди с грозами.

В феврале Боливия уже сильно пострадала от наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

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