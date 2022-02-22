Как 80-летний дедушка спасал автомобилистов в метель

Шеннон Сент-Онж возвращалась с работы на машине. Она знала о надвигающейся непогоде и торопилась домой, где ёё ждали двое детей. Однако снегопад усилился, и видимость стала ухудшаться.

Шеннон потерялась и позвонила в службу спасения. Ей обещали помочь, но никто не приехал. Женщина решила ехать сама. Тут она обнаружила дорожный указатель с названием фермы. Она отметила своё местоположение на картах Google и разместила его на странице сообщества на Facebook.

Члены сообщества узнали, кто хозяин фермы, и связались с его семьей. На ферме жили 80-летний Андре Бувье-старший с женой. Узнав о случившемся, он надел ярко-жёлтую куртку и снегоступы и пошёл к машине.

Через несколько минут Андре подошёл с фонарём к машине Шеннон. Он проводил её до своего дома. В эту ночь он спас ещё двух автомобилистов, застрявших на дороге.

Андре и его жена приняли незнакомцев в своём доме. Они дали им еду, одеяла и подушки. Когда гости проснулись в 5 утра, Андре уже расчистил подъездную дорогу. В 5:30 утра машины колонной направились в город.

«В конце концов, мы все благополучно добрались до дома, и я никогда ещё не обнимала детей так крепко», – написала Шеннон.