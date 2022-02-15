Ветры, мороз и снег: Олимпиаде в Пекине мешает погода

Суровая зима продолжает создавать трудности организаторам Олимпиады в Пекине. Соревнования постоянно переносят из-за снега, мороза и сильного ветра.

Температура на площадках для биатлона, лыжных гонок и прыжков с трамплина резко падает с наступлением темноты. Так, 15 февраля биатлонную эстафету запустили на два с половиной часа раньше, чтобы избежать вечерних 15-градусных морозов.

А в Яньцине старт женской гонки по скоростному спуску задержали на полчаса из-за сильного ветра.

Обильные снегопады в Пекине начались в воскресенье. Это первый снег для столицы Китая с начала Олимпиады 4 февраля. Ранее организаторы беспокоились, что настоящий снег на Играх так и не пойдёт.

[Ли Сяодун, работник Олимпийской деревни]:

«Думаю, это очень красиво и захватывающе». [Амбер Ли, работница Олимпийской деревни]:

«То, что во время зимней Олимпиады выпало столько снега, – это большая помощь для Игр в Пекине. Все в Пекине ощутили, что действительно проходит зимняя Олимпиада».

Тем временем, Международный олимпийский комитет объяснил, как запрещённое вещество могло попасть в организм Камилы Валиевой. 15-летнюю российскую фигуристку, одну из фавориток соревнований, из-за этого чуть не отстранили от участия в Играх. Однако Спортивный арбитражный суд её оправдал.

Тест показал в её крови ничтожное содержание запрещённого препарата триметазидина.

Вот что об этом говорит глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

[Денис Освальд, глава дисциплинарной комиссии МОК]:

«Опять же, я не присутствовал на слушании, но она сказала, что этот препарат примешался через лекарства, которые принимал её дедушка».

Триметазидин относится к «сердечным» лекарствам, на спортивные показатели он не влияет. Кроме того, прописывать его разрешается только людям старше 18 лет.

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