Парализованные смогли ходить благодаря новому стимулятору

Три пациента, чья нижняя часть тела была полностью парализована после травм спинного мозга, смогли ходить, ездить на велосипеде и плавать с помощью устройства для стимуляции нервов. Технологию разработали в Швейцарии.

В исследовании участвуют пациенты с травмами грудного отдела позвоночника, которые они получили за период от года до девяти лет до начала лечения.

При этом они смогли сделать свои первые шаги в течение часа после того, как нейрохирурги имплантировали им прототипы устройства для стимуляции нервов.

Более сложные виды деятельности, включая ходьбу, езду на велосипеде и плавание, пациенты освоили примерно в последующие шесть месяцев после операции.

Аппараты управляются дистанционно с помощью программного обеспечения со встроенным искусственным интеллектом.

[Грегуар Куртин, исследователь]:

«Это гораздо более точная технология, которая позволила нам нацелиться на людей с наиболее тяжёлой формой повреждения спинного мозга, полным повреждением спинного мозга, отсутствием чувствительности, отсутствием движений. И всё же с помощью этой технологии они смогли делать независимые шаги на открытом воздухе, за пределами лаборатории».

В случае травмы спинной мозг не может восстановиться. А именно он отвечает за то, чтобы стимулировать нервные клетки и активировать нужные мышцы. Исследователи говорят, что вместо него стимулировать мышцы и нервы помогает новое устройство.

[Жоселин Блох, нейрохирург]:

«Вначале всё не так просто. Нужна какая-то весовая нагрузка, им нужно понять, что происходит. Но они могут сразу задействовать свои ноги и ходить. И чем больше они тренируются, тем крепче становятся их мышцы, а движения более плавные».

Компания планирует расширить исследования. В них примут участие от 70 до 100 пациентов. В основном, из США. Затем она намерена начать серийное производство этих стимуляторов.

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