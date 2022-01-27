Пенсионер построил горнолыжный комплекс на Урале

Заснеженный склон и подъёмник. Здесь всё как на настоящем горнолыжном курорте. Только построил этот комплекс пенсионер..

Заснеженный склон и подъёмник. Здесь всё как на настоящем горнолыжном курорте. Только построил этот комплекс пенсионер – Пётр Григорьев. Находится это место в Сорочинске, примерно в 200 километрах от Оренбурга.

Строительство началось 14 лет назад. Идею подал сын. Сам Пётр родом из Кыргызстана. Научился кататься на лыжах в горах Тянь-Шаня. А здесь, в Сорочинске, вернулся к давнему увлечению, чтобы занять чем-нибудь полезным младшего сына. Тот был трудным ребёнком.

[Пётр Григорьев, основатель лыжного комплекса]:

«В порядке воспитания мы с ним ходили сюда, в горы, на лыжах кататься. Но проехать сюда сложно, подниматься тоже. Он-то катается весь день, а я пару раз поднимусь и третий раз уже неохота подниматься – тяжело. И он говорит: «Давай, папа, сделаем подъёмник. Ты же можешь». Ну и вот, мы сделали здесь подъёмник».

Пётр арендовал землю, где была свалка. За четыре месяца очистил участок. Потом взялся за подъёмник.

[Пётр Григорьев, основатель лыжного комплекса]:

«Делали подъёмник на гидравлической тяге. У меня есть старенький японский джип 47-го года рождения – 75 лет ему в этом году. И я к нему приделал коробку отбора мощности, насос и гидродвигатель поставил на бампер, и получилась гидротяга. Сделал подъёмник, и мы на соседней горе катались».

После этого пенсионер построил электрический подъёмник, а потом – механический. Всё делал своими силами. Открыв комплекс, брал с людей совсем небольшую плату. Позже власти помогли деньгами. Сейчас здесь два новых подъёмника и шесть трасс. Также есть снеговая пушка и снежный тягач для подготовки склонов.

Катаются здесь и на лыжах, и на сноубордах.

[Сергей Ларин, лыжник]:

«Эмоции незабываемые. Когда поднимаешься на подъёмнике на склон, забываешь на пару часов обо всех своих проблемах. Просто отводишь душу, проводишь приятно время, активный отдых» [Вадим Захаров, лыжник]:

«Для Оренбургской области – это самое то. Сюда приезжают из ближайших посёлков, из ближайших городов. Так что, я думаю, это самый оптимальный вариант».

Здесь также есть пункт проката. Часовой доступ к подъёмнику стоит 100 рублей, аренда спортивного снаряжения – столько же. Для пенсионеров и учащихся – 50% скидка. А школьники с хорошими оценками могут кататься бесплатно.

Ну а основатель лыжного комплекса мечтает проводить на склонах соревнования. Но для этого нужна денежная помощь, чтобы закупить ещё больше оборудования.

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