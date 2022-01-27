Редкий снегопад в Иерусалиме

Редкая возможность поиграть в снежки появилась у жителей Иерусалима. [житель Иерусалима
Дата загрузки: 2022-01-27
[житель Иерусалима]:
«С детства я видел разные виды снега и снегопадов, но такой плотный и сильный – очень редко. За минуты он скапливается на асфальте, на дорогах и машинах».
[житель Иерусалима]:
«Вообще, это красиво. Я пришёл сделать пару фотографий, поймать пару красивых моментов. Это так здорово, очень».
Впрочем, из-за непогоды власти Иерусалима призывают людей по возможности не выходить из дома.
Отменены занятия в школах. Главную автомобильную дорогу к городу временно закрыли.
Снегоуборочные машины и бригады электриков – наготове.
В предыдущий раз сильный снегопад был в Иерусалиме девять лет назад. Тогда снег шёл три дня, вызвав перебои в подаче электроэнергии. Без света и отопления остались десятки тысяч людей.
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