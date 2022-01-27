Редкий снегопад в Иерусалиме

[житель Иерусалима]:

«С детства я видел разные виды снега и снегопадов, но такой плотный и сильный – очень редко. За минуты он скапливается на асфальте, на дорогах и машинах».

[житель Иерусалима]:

«Вообще, это красиво. Я пришёл сделать пару фотографий, поймать пару красивых моментов. Это так здорово, очень».